Аргентина потребовала арестовать главу МВД Ирана за причастность к теракту в еврейском центре

Министерство иностранных дел Аргентины сообщило, что Интерпол издал ордер на арест министра внутренних дел Ирана Ахмеда Вахиди в связи с его причастностью к теракту в еврейском центре в Буеэнос-Айресе в 1994 году.

Поскольку Вахиди в эти дни в составе делегации находится с официальным визитом в Пакстане и Шри-Ланке, Аргентина также обратилась к властям этих стран с требованием о реализации ордера Интерпола.

18 июля 1994 года начиненная взрывчаткой машина взорвалась напротив здания организации AMIA (Ассоциации взаимопомощи аргентинских евреев). В результате взрыва погибли 85 человек, 300 получили ранения.

За два года до этого теракта в результате атаки на израильское посольство в Буэнос-Айресе погибли 22 человека и 200 получили ранения.

Аргентинская прокуратура пришла к выводу, что за терактом стояли Иран и "Хизбалла", однако, под давлением президента Карлоса Менема местные правоохранительные органы затянули расследование на десять лет.

В январе 2014 года бывший посол Израиля в Аргентине Ицхак Авиран отметил, что аргентинские власти бездействовали, несмотря на то, что израильские спецслужбы смогли вычислить организаторов и исполнителей терактов. По его словам, "большей части тех, кто несёт за это ответственность, уже нет в живых, и мы сделали это сами".

В 2015 году был найден мертвым федеральный прокурор Альберто Нисман, который вел дело о терактах. Инцидент произошел за день до слушаний в Конгрессе, где прокурор намеревался предъявить документы, подкрепляющие его обвинения в адрес президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер, министра иностранных дел Эктора Тимермана и других высокопоставленных чиновников.

Нисман обвинял их в секретных переговорах с Ираном по поводу уклонения от выдачи суду ответственных за теракты в Буэнос-Айресе в 1990-х годах – в обмен на иранские нефть и оружие.

В 2017 году Специальный следователь полиции, который проверил улики с места происшествия, пришел к выводу, что Нисману выстрелили в голову, и это не было самоубийством, как утверждалось в начале.

В 2019 году Буэнос-Айрес объявил вне закона ливанскую террористическую организацию "Хизбалла". Однако до того аргентинские власти нередко препятствовали расследованию двух терактов, за которыми стоял Иран.

12 апреля 2024 года суд в Аргентине объявил Иран террористическим государством, признав Тегеран заказчиком обоих терактов. По итогам судебного разбирательства суд постановил, что оба теракта были осуществлены движением "Хизбалла" по заказу Тегерана, в качестве мести за отмену Аргентиной сделки по предоставлению Ирану ядерных материалов и технологий.