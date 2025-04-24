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Нападение на Бен-Гвира в Йельском университете: "Антисемитские молодчики меня не запугают"

время публикации: 24 апреля 2025 г., 10:05 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 10:09
Нападение на Бен-Гвира в Йельском университете: "Антисемитские молодчики меня не запугают"
Yonatan Sindel/Flash90

В Йельском университете группа пропалестинских активистов попыталось напасть на министра внутренней безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, который принял участие в мероприятии, приуроченном к Дню Катастрофы. Израильский политик в долгу не остался.

На выходе из зала, где проходило мероприятие, министра встретили сотни манифестантов, размахивающих палестинскими флагами и скандирующими "Позор!" Они начали забрасывать Бен-Гвира и тех, кто его сопровождал, бутылками, а также слепить мощными фонарями.

"Мы говорили со студентами и профессорами об уроках Холокоста. Антисемитские молодчики меня не испугают. Я продолжу важный визит в США", – сообщил Бен-Гвир. На всем протяжении министр оставался на месте, показывая антиизраильским манифестантам знак победы V.

Накануне мероприятия Йельский университет лишил законного статуса студенческую группу Yalies4Palestine, выступившую организатором манифестации в поддержку ХАМАСа. Лагерь протеста на территории кампуса был создан с утра, однако его ликвидировали по требованию администрации.

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