Против экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана возбуждено уголовное дело "о дискредитации ВС РФ", он задержан

Против бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана возбуждено уголовное дело "о дискредитации вооруженных сил РФ" (статья 280.3), сообщает РИА Новости.

Ройзмана задержали, в его благотворительном фонде и частном музее Невьянской иконы готовятся к проведению обысков, сообщила помощник бывшего мэра Лейла Гусейнова.

Адвокат Владислав Идамжапов, представляющий Ройзмана, сообщил, что его не пустили в квартиру, где находился его клиент и где производился обыск. В связи с этим защита опротестует действия правоохранительных органов.

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В мае Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману штраф по административному протоколу о неуважении к власти. Протокол был составлен 28 апреля по ч.3 ст. 20.1 КоАП (распространение в сети информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству или органам, осуществляющим государственную власть).

Ройзман по поводу этого судебного разбирательства писал: "Лавров заявил: "Операция на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире". Я вежливо спросил: "И для этого вы решили свою страну об стену у...ть?" Чисто поинтересовался. А они, вместо того, чтоб нормально ответить, составили протокол КоАП 20.1.3 (Неуважение к власти – от 30 до 100 тр)... Даже не понимаю, в чём ко мне претензии, и как защиту выстраивать. Лучше бы просто на вопрос ответили".

Ранее в 2022 году этот же суд назначил Ройзману три штрафа по статье о дискредитации российских военных (ч.1 ст.20.3.3 КоАП). Поводом для привлечения политика к ответственности стали пост, публикация ссылки в соцсети и видеозапись. Защита Ройзмана обжаловала все три штрафа.

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