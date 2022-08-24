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    В мире

    Против экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана возбуждено уголовное дело "о дискредитации ВС РФ", он задержан

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    Против экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана возбуждено уголовное дело
    AP Photo/Nataliya Vasilyeva

    Против бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана возбуждено уголовное дело "о дискредитации вооруженных сил РФ" (статья 280.3), сообщает РИА Новости.

    Ройзмана задержали, в его благотворительном фонде и частном музее Невьянской иконы готовятся к проведению обысков, сообщила помощник бывшего мэра Лейла Гусейнова.

    Адвокат Владислав Идамжапов, представляющий Ройзмана, сообщил, что его не пустили в квартиру, где находился его клиент и где производился обыск. В связи с этим защита опротестует действия правоохранительных органов.

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    В мае Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману штраф по административному протоколу о неуважении к власти. Протокол был составлен 28 апреля по ч.3 ст. 20.1 КоАП (распространение в сети информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству или органам, осуществляющим государственную власть).

    Ройзман по поводу этого судебного разбирательства писал: "Лавров заявил: "Операция на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире". Я вежливо спросил: "И для этого вы решили свою страну об стену у...ть?" Чисто поинтересовался. А они, вместо того, чтоб нормально ответить, составили протокол КоАП 20.1.3 (Неуважение к власти – от 30 до 100 тр)... Даже не понимаю, в чём ко мне претензии, и как защиту выстраивать. Лучше бы просто на вопрос ответили".

    Ранее в 2022 году этот же суд назначил Ройзману три штрафа по статье о дискредитации российских военных (ч.1 ст.20.3.3 КоАП). Поводом для привлечения политика к ответственности стали пост, публикация ссылки в соцсети и видеозапись. Защита Ройзмана обжаловала все три штрафа.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 25 Мая 2022
    Евгений Ройзман приговорен в РФ к штрафу за "неуважение к власти"
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 9 Сентября 2018
    Акции протеста в России: задержан в числе прочих экс-мэр Екатеринбурга Ройзман
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 25 Мая 2018
    Евгений Ройзман ушел в отставку с поста мэра Екатеринбурга
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