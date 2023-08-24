adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
19 - 31°
Тель-Авив:
26 - 30°
Эйлат:
28 - 40°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.788 ₪ 4.094 ₪
Иерусалим:
19 - 31°
Тель-Авив:
26 - 30°
Эйлат:
28 - 40°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    Малка Лейфер приговорена в Австралии к 15 годам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении учениц

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Малка Лейфер приговорена в Австралии к 15 годам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении учениц
    AP Photo/Mahmoud Illean

    56-летняя Малка Лейфер, бывшая директриса школы для еврейских ортодоксальных девочек в Мельбурне, была приговорена судом австралийского штата Виктория к 15 годам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении своих подопечных. Согласно решению суда, 11,5 лет после вынесения приговора Лейфер не будет иметь возможности для досрочного освобождения.

    "У нее нет ни понимания, ни раскаяния", – заявил судья Марк Гэмбл во время вынесения приговора. При этом словах Лейфер расплакалась, отмечают австралийские СМИ.

    adv_12 incontent_1

    3 апреля этого года Малка Лейфер была признана виновной по 18 (из 74) пунктам обвинения, связанным с сексуальным насилием в отношении учениц.

    adv_13 m_ar_1

    Преступления, о которых идет речь, были совершены в 2003-2007 годах в отношении двух сестер – Даси Эрлих и Эли Саппер. Согласно вердикту, Малка насиловала их, совершала развратные действия. Еще девять пунктов обвинения, связанные с преступлениями в отношении третьей сестры, были отклонены.

    Согласно материалам дела, в момент знакомства с Лейфер в 2001 году девочкам было от 12 до 16 лет. Она использовала их зависимое положение, а также полное неведение в вопросах, касавшихся интимных отношений. Жертвы не поняли, что с ними произошло.

    adv_14 incontent_2

    Напомним, что обвинения Лейфер были предъявлены еще в 2008 году. Незадолго до этого она бежала в Израиль. Проживала в одном из религиозных поселений. В августе 2014 года она была задержана по требованию австралийских властей. В 2016-м Лейфер освободили из-под стражи после того, как эксперты признали ее страдающей психическим заболеванием. В 2018 году она была вновь задержана; суд потребовал, чтобы была проведена еще одна медицинская экспертиза. В декабре 2019-го назначенные судом для проведения экспертизы психиатры "забыли уведомить суд, что не успевают подготовить свое заключение".

    adv_15 m_ar_2

    16 декабря 2020 года министр юстиции Израиля Ави Нисанкорен подписал указ об экстрадиции Малки Лейфер. 25 января 2021 года она была экстрадирована в Австралию.

    adv_16 rimma_dw_d
    adv_17 rimma_dw_m
    adv_18 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 3 Апреля 2023
    Австралийский суд признал Малку Лейфер виновной в изнасиловании школьниц
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 8 Августа 2022
    Вынесен приговор экс-министру Яакову Лицману по делу Малки Лейфер
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Февраля 2022
    По подозрению в сексуальных преступлениях задержан раввин Барух Лейфер, родственник Малки Лейфер
    adv_19 ar_middle_wwh
    adv_20 ar_middle_yandex
    adv_21 ar_middle_mobile_yandex
    adv_22 ar_right_wwh
    adv_23 ar_right_1
    adv_24 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    08:56 Нетаниягу запретил Галанту встречаться в США с американскими коллегами
    08:20 Дебаты претендентов-республиканцев: споры по поводу помощи Украине и Израилю
    06:59 Малка Лейфер приговорена в Австралии к 15 годам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении учениц
    06:40 Около Иерусалима во время ремонтных работ погиб техник по ремонту кондиционеров
    06:00 Прогноз погоды на 24 августа: жарко, малооблачно
    00:04 Плэй-офф квалификации Лиги чемпионов. Хайфский "Маккаби" сыграл вничью со швейцарцами
    23:49 Чемпионат мира по художественной гимнастике. Дарья Варфоломеев - двукратная чемпионка. Израильтянка заняла пятое место
    23:21 Опубликован список пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета Пригожина
    adv_25 ar_right_2
    adv_26 ar_right_3
    adv_27 ar_right_4
    adv_28 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom