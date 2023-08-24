Малка Лейфер приговорена в Австралии к 15 годам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении учениц
56-летняя Малка Лейфер, бывшая директриса школы для еврейских ортодоксальных девочек в Мельбурне, была приговорена судом австралийского штата Виктория к 15 годам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении своих подопечных. Согласно решению суда, 11,5 лет после вынесения приговора Лейфер не будет иметь возможности для досрочного освобождения.
"У нее нет ни понимания, ни раскаяния", – заявил судья Марк Гэмбл во время вынесения приговора. При этом словах Лейфер расплакалась, отмечают австралийские СМИ.
3 апреля этого года Малка Лейфер была признана виновной по 18 (из 74) пунктам обвинения, связанным с сексуальным насилием в отношении учениц.
Преступления, о которых идет речь, были совершены в 2003-2007 годах в отношении двух сестер – Даси Эрлих и Эли Саппер. Согласно вердикту, Малка насиловала их, совершала развратные действия. Еще девять пунктов обвинения, связанные с преступлениями в отношении третьей сестры, были отклонены.
Согласно материалам дела, в момент знакомства с Лейфер в 2001 году девочкам было от 12 до 16 лет. Она использовала их зависимое положение, а также полное неведение в вопросах, касавшихся интимных отношений. Жертвы не поняли, что с ними произошло.
Напомним, что обвинения Лейфер были предъявлены еще в 2008 году. Незадолго до этого она бежала в Израиль. Проживала в одном из религиозных поселений. В августе 2014 года она была задержана по требованию австралийских властей. В 2016-м Лейфер освободили из-под стражи после того, как эксперты признали ее страдающей психическим заболеванием. В 2018 году она была вновь задержана; суд потребовал, чтобы была проведена еще одна медицинская экспертиза. В декабре 2019-го назначенные судом для проведения экспертизы психиатры "забыли уведомить суд, что не успевают подготовить свое заключение".
16 декабря 2020 года министр юстиции Израиля Ави Нисанкорен подписал указ об экстрадиции Малки Лейфер. 25 января 2021 года она была экстрадирована в Австралию.
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