Малка Лейфер приговорена в Австралии к 15 годам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении учениц

56-летняя Малка Лейфер, бывшая директриса школы для еврейских ортодоксальных девочек в Мельбурне, была приговорена судом австралийского штата Виктория к 15 годам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении своих подопечных. Согласно решению суда, 11,5 лет после вынесения приговора Лейфер не будет иметь возможности для досрочного освобождения.

"У нее нет ни понимания, ни раскаяния", – заявил судья Марк Гэмбл во время вынесения приговора. При этом словах Лейфер расплакалась, отмечают австралийские СМИ.

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3 апреля этого года Малка Лейфер была признана виновной по 18 (из 74) пунктам обвинения, связанным с сексуальным насилием в отношении учениц.

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Преступления, о которых идет речь, были совершены в 2003-2007 годах в отношении двух сестер – Даси Эрлих и Эли Саппер. Согласно вердикту, Малка насиловала их, совершала развратные действия. Еще девять пунктов обвинения, связанные с преступлениями в отношении третьей сестры, были отклонены.

Согласно материалам дела, в момент знакомства с Лейфер в 2001 году девочкам было от 12 до 16 лет. Она использовала их зависимое положение, а также полное неведение в вопросах, касавшихся интимных отношений. Жертвы не поняли, что с ними произошло.

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Напомним, что обвинения Лейфер были предъявлены еще в 2008 году. Незадолго до этого она бежала в Израиль. Проживала в одном из религиозных поселений. В августе 2014 года она была задержана по требованию австралийских властей. В 2016-м Лейфер освободили из-под стражи после того, как эксперты признали ее страдающей психическим заболеванием. В 2018 году она была вновь задержана; суд потребовал, чтобы была проведена еще одна медицинская экспертиза. В декабре 2019-го назначенные судом для проведения экспертизы психиатры "забыли уведомить суд, что не успевают подготовить свое заключение".

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16 декабря 2020 года министр юстиции Израиля Ави Нисанкорен подписал указ об экстрадиции Малки Лейфер. 25 января 2021 года она была экстрадирована в Австралию.