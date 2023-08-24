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    В мире

    Дебаты претендентов-республиканцев: споры по поводу помощи Украине и Израилю

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    Дебаты претендентов-республиканцев: споры по поводу помощи Украине и Израилю
    AP Photo/Morry Gash     Вивек Рамасвами и Никки Хейли во время дебатов
    AP Photo/Morry Gash

    Вечером в среду, 23 августа, в Милуоки (штат Висконсин) состоялись первые дебаты претендентов на номинацию в президенты США от Республиканской партии.

    В первом раунде дебатов приняли участие восемь из девяти претендентов. Бывший президент США Дональд Трамп, имеющий наивысший рейтинг и значительно опережающий всех конкурентов-республиканцев, в дебатах не участвовал.

    В дебатах приняли участие: бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Флориды Рон ДеСантис, бывшая постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам, предприниматель Вивек Рамасвами, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи.

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    В ходе дебатов модераторы попросили всех участников понять руки, если они готовы поддержать кандидатуру Трампа, в случае его победы в партийной номинации на пост главы государства, даже если он будет признан виновным. Руку не поднял только Хатчинсон.

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    Когда модераторы задали вопрос, есть ли на сцене кто-то, кто выступает против выделения дополнительных средств Украине, Рамасвами оказался единственным, кто поднял руку.

    Хейли подвергла публичной критике Рамасвами за его недавнее предложение сократить американскую помощь Израилю. Между двумя претендентами произошел диалог на повышенных тонах, во время которого Рамасвами настаивал на том, что считает Израиль "другом" Америки. "Но это не отношения с клиентом, это дружба. И знаешь, что делают друзья? Друзья помогают друг другу встать на ноги", – заявил он, добавив, что намерен продвигать "Авраамовы соглашения 2.0" и не допустит, чтобы Иран получил ядерное оружие. Также Рамасвами отметил, что ему нравится то, какую политику Израиль проводит на своих границах и в борьбе с преступностью и террором, упомянув "Железный купол".

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    Однако Хейли его ответы не удовлетворили. "Он хочет прекратить финансирование Израиля. Ты не делаешь такого со своими друзьями... И дело не в том, что Израилю нужна Америка. Америке нужен Израиль", – заявила она.

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    Из всех претендентов-республиканцев Хейли считается наиболее произраильским. Однако она уступает в опросах Рамасвами, который пока занимает третью позицию в рейтинге республиканцев после Трампа и ДеСантиса, опережая Пенса.

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