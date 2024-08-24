На северо-востоке Китая из-за ливней погибли более десяти человек

Мощный ливень вызвал серьезные разрушения в городе Хулудао (провинция Ляонин) на северо-востоке Китая.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая, в городе и его окрестностях 11 человек погибли, еще 14 пропали без вести.

Сильно пострадали дороги, линии электропередачи, сети связи, дома и посевы.

Нарушено движение по девяти шоссе и 210 сельским дорогам, повреждено 187 мостов.