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Мир

На северо-востоке Китая из-за ливней погибли более десяти человек

время публикации: 24 августа 2024 г., 09:04 | последнее обновление: 24 августа 2024 г., 09:10
На северо-востоке Китая из-за ливней погибли более десяти человек
AP Photo/Ng Han Guan

Мощный ливень вызвал серьезные разрушения в городе Хулудао (провинция Ляонин) на северо-востоке Китая.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая, в городе и его окрестностях 11 человек погибли, еще 14 пропали без вести.

Сильно пострадали дороги, линии электропередачи, сети связи, дома и посевы.

Нарушено движение по девяти шоссе и 210 сельским дорогам, повреждено 187 мостов.

Мир
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