Страны Европы и Канада осудили размещение наемников ЧВК Вагнера в Мали

Развертывание в Мали частной военной компании Вагнера может ухудшить ситуацию с безопасностью в Западной Африке и ситуацию с правами человека в самой стране. Об этом говорится в совместном коммюнике Франции и 15 других государств, опубликованном на сайте французского МИД. Об этом сообщает ..

Страны выразили сожаление, что переходные власти Мали решили использовать "и без того ограниченные государственные средства" для оплаты иностранных наемников, а не для поддержки собственных вооруженных сил и госструктур, работающих на благо жителей страны.

Авторы коммюнике также обратились к России, которая, по их данным, материально поддерживает развертывание ЧВК Вагнера в Мали. Они призвали Москву вернуться к "ответственному и конструктивному поведению" в регионе.

Заявление подписали Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Испания, Канада, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Франция, Чехия, Швеция и Эстония. Они пообещали поддерживать борьбу с терроризмом и защищать мирное население Мали, а также призвали ее руководство провести реформы и восстановить конституционный порядок с помощью выборов.