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    В мире

    Армия РФ обстреляла центр Херсона; не менее семи погибших, десятки раненых

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    Армия РФ обстреливают центр Херсона; не менее восьми погибших, десятки раненых
    Фото: твиттер президента Украины

    В субботу, 24 декабря, российские военные обстреляли центр Херсона. Как сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, в результате обстрела, который осуществлялся с применением реактивных систем залпового огня "Град", погибли семь человек, 58 получили ранения.

    "Обстрел центра Херсона из "Градов". По состоянию на данный момент известно о 58 раненых, из них 18 – тяжелых, 7 человек погибли", – написал Тимошенко в "твиттере".

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    По данным Херсонской областной прокуратуры, погибли восемь человек. "Несколько человек госпитализированы с тяжелыми травмами. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилые дома, админздания и автотранспорт", – говорится в сообщении прокуратуры.

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    Также сообщается, что загорелись 66 легковых автомобилей. Спасатели в течение 40 минут ликвидировали возгорания.

    Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем твиттере фотографии последствий обстрела центра Херсона.

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    "Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради запугивания и удовольствия", – написал Зеленский.

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