Иерусалим:
3 - 5°
Тель-Авив:
10 - 12°
Эйлат:
11 - 19°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире24 января 2022 г., 16:01

Полиция Майями ищет распространителей антисемитских листовок

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Полиция Майями ищет распространителей антисемитских листовок

Полиция американского штата Флорида расследует, кто минувшей ночью оставил сотни листовок антисемитского содержания на улицах Майями и городка Серфсайд. Усилено патрулирование и охрана еврейских учреждений.

"В нашем городе нет места ненависти. Мы подобного не потерпим", - заявил пресс-секретарь полиции Майями Эрнесто Родригес. К расследованию привлечено ФБР.

В листовках утверждалось, что эпидемия коронавируса – еврейский заговор. Они находились в пакетах, куда для веса были вложены и небольшие камешки.


"Я призываю всех жителей округа осудить эти листовки. Антисемитизм, как и другие преступления на почве ненависти, возмущает меня до самого сердца", - сообщила Даниэлла Левин-Кава, первый еврейский глава округа Майями-Дейд.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:15 Роман Протасевич сообщил, что начинает сотрудничать с провластной организацией "Системная правозащита"
16:01 Полиция Майями ищет распространителей антисемитских листовок
15:03 Стрельба в Гейдельбергском университете в Германии, есть пострадавшие
14:56 В Осло начались переговоры талибов с западными странами
14:22 Великобритания начала эвакуацию дипломатов из Киева
13:51 NATO объявляет о направлении войск в Восточную Европу для сдерживания России
13:07 "Гаарец": Израиль готовится эвакуировать евреев из зоны российско-украинского конфликта
12:20 Фонд Анны Франк против исследования о ее выдаче нацистам: "Все, что останется, – один еврей предал других"
10:43 Десятки китайских самолетов вторглись в зону обороны Тайваня
07:20 Умер знаменитый французский дизайнер Тьерри Мюглер
Загрузка...