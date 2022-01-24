Полиция Майями ищет распространителей антисемитских листовок

Полиция американского штата Флорида расследует, кто минувшей ночью оставил сотни листовок антисемитского содержания на улицах Майями и городка Серфсайд. Усилено патрулирование и охрана еврейских учреждений.

"В нашем городе нет места ненависти. Мы подобного не потерпим", - заявил пресс-секретарь полиции Майями Эрнесто Родригес. К расследованию привлечено ФБР.

В листовках утверждалось, что эпидемия коронавируса – еврейский заговор. Они находились в пакетах, куда для веса были вложены и небольшие камешки.

"Я призываю всех жителей округа осудить эти листовки. Антисемитизм, как и другие преступления на почве ненависти, возмущает меня до самого сердца", - сообщила Даниэлла Левин-Кава, первый еврейский глава округа Майями-Дейд.