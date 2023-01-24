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    В мире

    90 секунд до ядерной полуночи: ученые передвинули стрелки "часов Судного дня"

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    90 секунд до ядерной полуночи: ученые передвинули стрелки
    Wikipedia.org. Фото: Ryanicus Girraficus     90 секунд до ядерной полуночи: ученые передвинули стрелки
    Wikipedia.org. Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office

    Стрелки "часов Судного дня", отсчитывающие условное время до возможного ядерного апокалипсиса, сдвинулись на 10 секунд вперед и теперь показывают 90 секунд до полуночи. Человечество еще не приближалось так близко к катастрофе, говорится в Бюллетене ученых-атомщиков, издающемся университетом Чикаго.

    Ученые отмечают, что человечество приблизилось к катастрофе "в значительной степени из-за войны в Украине, хотя и не только из-за нее".

    "Часы Судного дня" впервые появились на обложке бюллетеня в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность на международной арене. Полночь означает момент ядерной катастрофы. В 1953 году, после испытания водородных бомб в США и СССР, стрелки часов находились на отметке две минуты до полуночи.

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    Дальше всего от катастрофы мир находился в 1991 году, когда между США и ССР был подписан Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Тогда часы показывали 23:43.

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    В 2020 году они сдвинулись на 20 секунд вперед и стали показывать 100 секунд до полуночи.

    Показания часов рассчитываются ежегодно, в расчетах принимают участие 15 нобелевских лауреатов, а перевод стрелок традиционно производится в январе.

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