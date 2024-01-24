Минобороны РФ: при падении "Ил-76" погибли украинские военнопленные

Министерство обороны РФ заявило, что в самолете "Ил-76", упавшем в Белгородской области, находились 65 украинских пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

Эта информация пока не комментируется властями Украины.

В украинских СМИ пишут о том, что такой же самолет ранее перевозил ракеты С-300.

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Утром в среду, 24 января, поступила информация о падении самолета "Ил-76" в Белгородской области. Губернатор региона и МЧС выехали в Корочанский район, где потерпел крушение самолет.

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Опубликовано видео падения самолета, на котором виден мощный взрыв. Судя по имеющимся данным, самолет упал вскоре после взлета из аэропорта Белгорода.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в Корочанском районе произошло чрезвычайное происшествие. "На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район", – заявил он.

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Ранее Гладков предупреждал жителей региона о "ракетной опасности".