Минобороны РФ: при падении "Ил-76" погибли украинские военнопленные
Министерство обороны РФ заявило, что в самолете "Ил-76", упавшем в Белгородской области, находились 65 украинских пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.
Эта информация пока не комментируется властями Украины.
В украинских СМИ пишут о том, что такой же самолет ранее перевозил ракеты С-300.
Утром в среду, 24 января, поступила информация о падении самолета "Ил-76" в Белгородской области. Губернатор региона и МЧС выехали в Корочанский район, где потерпел крушение самолет.
Опубликовано видео падения самолета, на котором виден мощный взрыв. Судя по имеющимся данным, самолет упал вскоре после взлета из аэропорта Белгорода.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в Корочанском районе произошло чрезвычайное происшествие. "На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район", – заявил он.
Ранее Гладков предупреждал жителей региона о "ракетной опасности".
Факт падения "Ил-76" в Белгородской области подтвержден официально
Источники: около Белгорода упал самолет "Ил-76", погибли более 60 человек