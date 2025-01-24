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Украинские БПЛА атаковали Рязанский НПЗ и множество других целей в РФ

Война в Украине
Война в России
время публикации: 24 января 2025 г., 07:45 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 08:07
Украинские БПЛА атаковали Рязанский НПЗ и множество других целей в РФ
Соцсети

В ночь на 24 января украинские беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод и Ново-Рязанскую ТЭЦ. После атаки были зафиксированы очень сильные пожары. Судя по имеющимся данным, причинен значительный ущерб. Местные власти это не комментируют.

Помимо Рязанской области, ночь на пятницу атакам подверглись Тульская и Московская области, а также приграничные регионы России. Приостановили работу аэропорты Москвы, Казани, Нижнекамска, Пензы, Уфы, Самары, Ульяновска и Саратова.

Поступали сообщения об ударах по военному аэродрому "Дягилево" в Рязани и оборонному заводу "Кремний-Эл" в Брянске.

При этом минобороны РФ заявляет: "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат: 37 – над территорией Брянской области, 20 – над территорией Рязанской области, 17 – над территорией Курской области, 17 – над территорией Саратовской области, семь – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Московской области, шесть – над территорией Белгородской области, три – над территорией Воронежской области, два – над территорией Тульской области, два – над территорией Орловской области, два – над территорией Липецкой области, один – над территорией Республики Крым и один – над Москвой". О каком-либо ущербе официальных сведений нет.

Мир
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