В Тунисе мужчина поджег себя перед зданием синагоги, после того как ему не удалось войти в нее. Охранник был вынужден открыть по нему огонь и убить его. Охваченный пламенем, он попытался схватить охранника, чтобы втащить его в огонь, но был застрелен.

В ходе этого инцидента, по данным тунисских СМИ, шальной пулей был ранен случайный прохожий. На место происшествия прибыли значительные силы полиции, проводится расследование.