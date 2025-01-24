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Мир

В Тунисе мужчина поджег себя перед зданием синагоги

Синагога
время публикации: 24 января 2025 г., 22:53 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 23:06
В Тунисе мужчина поджег себя перед зданием синагоги
AP Photo/Hassene Dridi

В Тунисе мужчина поджег себя перед зданием синагоги, после того как ему не удалось войти в нее. Охранник был вынужден открыть по нему огонь и убить его. Охваченный пламенем, он попытался схватить охранника, чтобы втащить его в огонь, но был застрелен.

В ходе этого инцидента, по данным тунисских СМИ, шальной пулей был ранен случайный прохожий. На место происшествия прибыли значительные силы полиции, проводится расследование.

Мир
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