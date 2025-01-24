В Тунисе мужчина поджег себя перед зданием синагоги
время публикации: 24 января 2025 г., 22:53 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 23:06
В Тунисе мужчина поджег себя перед зданием синагоги, после того как ему не удалось войти в нее. Охранник был вынужден открыть по нему огонь и убить его. Охваченный пламенем, он попытался схватить охранника, чтобы втащить его в огонь, но был застрелен.
В ходе этого инцидента, по данным тунисских СМИ, шальной пулей был ранен случайный прохожий. На место происшествия прибыли значительные силы полиции, проводится расследование.