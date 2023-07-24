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    В мире

    Москва вновь атакована дронами. Целями могли быть объекты минобороны РФ и ГРУ

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    Москва вновь атакована дронами. Минобороны РФ заявляет, что БПЛА были
    Телеграм-канал Baza

    Рано утром в понедельник, 24 июля, в Москве были слышны взрывы. Министерство обороны РФ заявило, что средствами радиоэлектронной борьбы "были подавлены и потерпели крушение" два украинских БПЛА.

    В телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина заявлено: "Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет".

    Агентство "Интерфакс" цитирует уточнение экстренных служб Москвы: "Один беспилотник разбился на улице Лихачева в Даниловском районе, другой, по предварительным данным, был сбит на Комсомольском проспекте в Хамовниках".

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    Никто не пострадал. В окрестных зданиях были выбиты стекла и частично повреждена кровля.

    Движение транспорта на участке Комсомольского проспекта, где упал дрон, приостановлено.

    Информация об этой атаке уточняется.

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    Русская служба "Би-би-си" отмечает, что один из беспилотников упал около комплекса министерства обороны РФ и, возможно, немного повредил одно из его зданий. Старший научный сотрудник базирующегося в США Института исследований внешней политики Роб Ли пишет в своем твиттере, что адрес Комсомольский проспект, 17, где по данным российских властей были обнаружены обломки дрона, расположен "менее чем в 200 метрах от НЦУО" (Национального центра управления обороной МО РФ).

    При этом известный журналист-расследователь Христо Грозев отмечает, что адрес на Комсомольском проспекте расположен "прямо напротив центрального офиса кибервойск ГРУ, где среди прочих подразделений находится [хакерская группа] FancyBear". По словам Грозева, там "также расположен Военный университет минобороны и несколько совершенно секретных объектов ГРУ, включая руководство их программы нелегалов [то есть отправки за рубеж агентов, которых пытаются выдать за местных жителей]". "Если Украина попала в этот комплекс зданий, символический ущерб для минобороны и ГРУ будет очень существенным", – считает Грозев. По его словам, судя по фотографиям, комплексу ГРУ/минобороны нанесен по меньшей мере минимальный ущерб, поскольку в нем, похоже, выбиты стекла.

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