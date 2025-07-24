СМИ: Рон Дермер встретится в Париже с главой МИД Сирии

Израильские СМИ, и в частности, "Кан", передают, что министр стратегического планирования Рон Дермер встретится 24 июля в Париже с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани и специальным эмиссаром президента Трампа Томасом Барраком.

Также сообщается, что в Париже находится также глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Анегби. Темой его переговоров во Франции станут иранская ядерная программа и возможное соглашение с новым сирийским режимом.