Пригожин заявил, что "блокирует Ростов-на-Дону" и "идет в Москву"

Евгений Пригожин встретился в Ростове-на-Дону с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и замначальника генштаба Владимиром Алексеевым.

Видео, распространенное утром 24 июня телеграм-каналом "Разгрузка Вагнера", призвано подтвердить эту встречу.

"Еще раз – мы сюда приехали, мы хотим получить начальника генштаба и Шойгу, – говорит Пригожин. – Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город и идем в Москву". Речь идет о начальнике генштаба Валерии Герасимове и министре обороны Сергее Шойгу. Видео, как утверждается, снято в штабе Южного военного округа.

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Боевики ЧВК "Вагнер" контролируют военный аэродром и штаб Южного военного округа, заявил Пригожин. Ростовское издание 161.ru сообщает, что "вагнеровцы" оцепили штаб Южного военного округа, городскую администрацию, управления ФСБ и МВД. Ранее основатель ЧВК "Вагнер" объявил, что его люди взяли под контроль все военные объекты в городе, "в том числе аэродром". На улицах – танки. Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил жителей Ростова-на-Дону "воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома".

Генерал Сергей Суровикин и генерал-лейтенант Владимир Алексеев записали в ночь на 24 июня обращения к бойцам ЧВК "Вагнер", призвав их "подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента".

Накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему в "марше справедливости".

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"Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. 25 тысяч ожидает как тактический резерв, а стратегический резерв – это вся армия и вся страна. Все, кто хочет, присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием", – заявил Пригожин.

Ранее основатель ЧВК объявил, что собирается "восстановить справедливость" в армии и в России в целом и призвал "не оказывать сопротивление".

"Все, кто будут оказывать сопротивление, мы будем считать, что это угроза – и уничтожать немедленно. Включая любые блокпосты на нашем пути. Я прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, оставаться в своих домах. Желательно по маршруту нашего следования не выходить на улицу", – сказал он.

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Вечером 23 июня Пригожин заявил, что российские военные нанесли удар по лагерю наемников, в результате которого "погибло огромное количество бойцов". Минобороны РФ назвало это заявление "информационной провокацией".

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело из-за призыва главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к вооруженному мятежу, сообщают в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

После заявления Пригожина в ряде городов РФ усилили меры безопасности. В частности, сообщается о появлении военной техники и множества полицейских в Ростове-на-Дону.

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Поступают сообщения об обыске в центре "Вагнера" в Санкт-Петербурге.

Русская служба Би-би-си со ссылкой на источник, близкий к российским спецслужбам, передает, что московское управление ФСБ подняли по тревоге. Источники сообщают, что на трассе "Дон" (Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону) ФСБ при поддержке СОБР (специальных отрядов быстрого реагирования войск нацгвардии) выставляют блокпосты. Тем, кто на них дежурит, отдан приказ открывать огонь "в случае возникновения угрозы". В Москве вводится план "Крепость" – это план по защите объектов МВД.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, и что "предпринимаются все необходимые меры".

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Ранее в пятницу, 23 июня, в телеграм-канале группы "Конкорд" была опубликована "первая часть интервью" с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, в котором он подверг резкой критике военно-политическое руководство РФ. Строго говоря, речь идет о видеозаписи монолога Пригожина, а не об интервью с ним. Пригожин заявляет на камеру, что с 2014 года Донбасс разворовывался людьми из администрации президента РФ, из ФСБ и олигархами (им упомянут бизнесмен Сергей Курченко). Владелец "Вагнера" заявляет, что действия ВСУ и украинских добровольческих соединений на востоке Украины не были причиной начала "специальной военной операции". Евгений Пригожин дал крайне негативную оценку боеспособности российской армии, особенно по части подготовки срочников. "Крупномасштабные военные действия такая армия вести не может", – заявил он, отметив, что и в Сирии никакого боевого опыта российские военные не приобрели. В этом выступлении Пригожин говорит о том, что "специальная военная операция" против Украины была "бездарно спланирована". "В первые дни войны Шойгу погубил тысячи российских солдат, погубил самую боеспособную часть армии", – заявляет Пригожин. При этом он призывает судить министра обороны РФ и называет Сергея Шойгу "психически больным" "трясущимся дедком". Возвращаясь к разговору о реальных целях "СВО", Пригожин говорит: "Война нужна была, чтобы кучка тварей поторжествовала и попиарилась... чтобы Шойгу получил маршала и вторую звезду героя". И далее: "Война нужна была олигархам – клану, который фактически управляет Россией". Он также заявляет, что целью войны было назначение президентом Украины Виктора Медведчука, называя его "падалью". Рассказывая о вывозе всего ценного с оккупированных территорий Украины, Пригожин заявляет: "Священная война превратилась в рэкет, в крысятничество". В этой записи Пригожин открыто и неоднократно говорит о том, что руководство минобороны РФ обманывает президента России Владимира Путина, рассказывая ему "небылицы" про успехи российской армии в Украине.

Развитие событий. 24.06.2023

Президент Владимир Путин выступил со специальным обращением, посвященным ситуации вокруг ЧВК "Вагнер". Он назвал действия Пригожина "мятежом", "ударом по России" и "попыткой расколоть общество". При этом имя Пригожина им названо не было.

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Путин заявил, что "все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание" и сообщил, что "вооруженные силы получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж".

По неподтвержденной информации, в субботу, 24 июня, "вагнеровцы" вошли в Воронеж без сопротивления.

Телеграм-каналы, связанные с ЧВК, разместили видео, снятое, как они утверждают, на пограничном переходе "Бугаевка" на границе Воронежской области. В комментарии к видео утверждается, что "еще 180 российских военнослужащих и силовиков отказались препятствовать действиям ЧВК Вагнер и сложили оружие".

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О том, что ЧВК "Вагнер" заняла все военные объекты в Воронеже, сообщает Reuters со ссылкой на источник в российских спецслужбах. Других подтверждений данной информации пока нет.

Подразделения ЧВК "Вагнер" по состоянию на утро 24 июня вошли в Ростов-на-Дону и оцепили здания, в которых размещаются штаб Южного военного округа, полиция, управление ФСБ и местная гражданская администрация.

В Ростов-на-Дону вошли колонны военной техники, в том числе танки Т-90М и БМП-3.

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К югу от Ростова в городе Батайск также замечены бойцы ЧВК "Вагнер".

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие и без необходимости не покидать дома.

Поступают сообщения о перестрелке на трассе М4 в Ростовской области.

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Евгений Пригожин заявил об уничтожении нескольких вертолётов, которые атаковали или пытались атаковать колонну ЧВК "Вагнер". Информация проверяется.

Телеграм-канал "Военный осведомитель" сообщает о стрелковом бое в районе Павловска, в Воронежской области.

Центр общественных связей ФСБ выступил с заявлением, в котором охарактеризовал высказывания Евгения Пригожина как преступление и предательство и призвал бойцов ЧВК "Вагнер" принять меры к его задержанию. "Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию", – говорится в заявлении. В ведомстве подчеркнули, что слова Пригожина "фактически являются призывом к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ и "ударом в спину" российским военнослужащим".