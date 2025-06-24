Более 40 человек, включая детей и медиков, убиты при резне в Судане

В результате атаки на больницу "Аль-Муджлад" в Западном Кордофстане погибли более 40 человек. Инцидент произошел в выходные дни в населенном пункте в охваченной противостоянием между суданской армией и боевиками военизированной организации "Силы быстрого реагирования".

По словам представителя ВОЗ в Судане, в числе погибших – шестеро детей и пятеро медиков. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал прекратить атаки на медицинскую инфраструктуру, при этом не указав, кто несет ответственность за нападение.