В Британии запретили рекламу известных брендов из-за заявлений о "переработанных" материалах

Британский регулятор рекламы ASA запретил рекламные объявления Adidas, Uniqlo и Calvin Klein, посчитав их заявления о "переработанных" материалах вводящими покупателей в заблуждение, сообщает The Guardian. Компании продвигали одежду и обувь как изготовленные из переработанных материалов, однако, по мнению ведомства, реклама могла создать впечатление, что изделия полностью состоят из вторсырья, хотя доказательств этому представлено не было.

Под проверку попали рекламные объявления в Google: Adidas продвигал "кроссовки из переработанных материалов", Calvin Klein – женские топы из "ответственно произведенных коллекций", а Uniqlo – флисовые куртки и пальто с пометкой "переработанные материалы". Компании утверждали, что их продукция действительно содержит переработанные компоненты и соответствует различным экологическим стандартам, однако регулятор счел такие формулировки слишком категоричными без дополнительных пояснений.

В ASA подчеркнули, что абсолютные экологические заявления требуют особенно убедительных доказательств. По мнению ведомства, потребители должны чётко понимать, какая именно часть изделия изготовлена из переработанного сырья, а не делать вывод, что весь товар произведён исключительно из него.

Решение стало частью более широкой кампании по борьбе с так называемым "зеленым камуфляжем" (greenwashing) в индустрии моды. Ранее аналогичные претензии регулятор предъявлял рекламным кампаниям Nike, Superdry и Lacoste.