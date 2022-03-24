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NEWSru.co.il :: В мире24 марта 2022 г., 12:17

UNICEF: больше половины детей Украины стали беженцами

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UNICEF: больше половины детей Украины стали беженцами

С момента вторжения армии РФ в Украину (24.02.2022) свои дома были вынуждены покинуть 4,3 миллиона детей, 57% из всех детей Украины, сообщает Детский фонд ООН (UNICEF).

По данным ООН, после начала войны Украину покинули более 3,6 млн беженцев, около 1,8 млн из них – несовершеннолетние. Кроме того, 2,5 млн детей оказались беженцами внутри страны.

По словам исполнительного директора UNICEF Кэтрин Рассел, эхо войны ощутит еще не одно поколение украинцев.


Пресс-секретарь UNICEF Джеймс Элдер на этой неделе заявлял: "Этот кризис является беспрецедентным по скорости и масштабу потоков беженцев со времени Второй мировой войны, и мы пока не видим никаких признаков их замедления". Элдер добавил, что, как и все дети, изгнанные из своих домов войной и конфликтами, украинские дети, прибывающие в соседние страны, сталкиваются с разного рода рисками, в том числе опасностью потеряться, оказаться без сопровождения взрослых, столкнуться с насилием, сексуальной эксплуатацией и оказаться в руках "торговцев людьми". Все они нуждаются в помощи и защите, особенно те, кто попал за границу без сопровождения взрослых членов семьи или родственников и знакомых.

24 марта на брифинге в Киеве уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российскими военными с территории Украины были вывезены 402 тысячи украинцев из Мариуполя, Волновахи, Станицы Луганской, в их числе 84 тысячи детей. По ее словам, украинцев на территорию РФ вывозили принудительно. Российские власти заявляют, что никакого принуждения не было.

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// NEWSru.co.il // В мире // 23 марта 2022
ООН: Украину покинули более 3,6 млн беженцев, свыше 1,5 млн из них – дети

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