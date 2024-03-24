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Российская ракета в воздушном пространстве Польши: официальная Варшава требует разъяснений

время публикации: 24 марта 2024 г., 13:19 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 13:29
Российская ракета в воздушном пространстве Польши: официальная Варшава требует разъяснений
AP Photo/Czarek Sokolowski

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что потребует разъяснений от России в связи с тем, что одна из крылатых ракет, выпущенных русскими по западу Украины, пересекла польское воздушное пространство.

"Прежде всего мы призываем Россию прекратить террористические атаки по населению и территории Украины, положить конец войне и сфокусироваться на решении своих внутренних проблем", – заявил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что после массированного российского ракетного удара по Украине ВВС и ПВО Польши были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

По польским данным, ракета летела со скоростью 800 километров в час на высоте 400 метров и провела в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Предыдущий подобный случай произошел в конце декабря 2023 года.

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