Российская ракета в воздушном пространстве Польши: официальная Варшава требует разъяснений

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что потребует разъяснений от России в связи с тем, что одна из крылатых ракет, выпущенных русскими по западу Украины, пересекла польское воздушное пространство.

"Прежде всего мы призываем Россию прекратить террористические атаки по населению и территории Украины, положить конец войне и сфокусироваться на решении своих внутренних проблем", – заявил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что после массированного российского ракетного удара по Украине ВВС и ПВО Польши были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

По польским данным, ракета летела со скоростью 800 километров в час на высоте 400 метров и провела в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Предыдущий подобный случай произошел в конце декабря 2023 года.