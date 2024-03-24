Вербное воскресенье: Папа отказался от проповеди, но осудил теракт в Москве

Десятки тысяч человек приняли участие в мессе в честь Вербного воскресения, прошедшей на площади Святого Петра в Ватикане. Присутствовал на церемонии и Папа Римский Франциск, по состоянию здоровья отказавшийся от традиционной проповеди.

Понтифику 87 лет, в последние месяцы он страдает от гриппа и бронхитов. У него также больные колени, что ограничивает его подвижность. Первоначально предполагалось, что подготовленный им текст прочтет кто-то из служителей церкви, но в результате проповедь так и не была прочитана.

После завершения мессы Франциск выступил с осуждением теракта в Москве.

"Я заверяю в своей молитве о жертвах гнусной террористической атаки, произошедшей позавчера вечером в Москве. Да примет их Господь в Свой покой, да утешит их семьи. Да обратит Он сердца тех, кто замышляет, организует и осуществляет эти бесчеловечные акции, оскорбляющие Бога, Который заповедал: "Не убивай"", – цитирует его официальный портал Ватикана.