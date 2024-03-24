Во второй тур президентских выборов в Словакии вышли пророссийский и проукраинский кандидаты

Ни одному из девяти участников первого тура на президентских выборах в Словакии не удалось набрать половины голосов, необходимых для победы. Глава государства будет избран во втором туре, который состоится 6 апреля.

В нем примут участие бывший министр иностранных дел Иван Корчок, получивший 41,72% голосов избирателей, и председатель парламента Петр Пеллегрини, выдвинутый входящей в коалицию партию "Глас" – ему отдали голоса 37,53% участников голосования.

Корчок занимает ясно выраженную проукраинскую позицию, Пеллегрини – союзник премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которого считают одним из наиболее пророссийских политиков Евросоюза.

Отметим: нынешняя глава государства Зузана Чапутова, первая женщина-президент в истории Словакии, отказалась выставлять свою кандидатуру.