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Во второй тур президентских выборов в Словакии вышли пророссийский и проукраинский кандидаты

время публикации: 24 марта 2024 г., 12:15 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 12:21
Во второй тур президентских выборов в Словакии вышли пророссийский и проукраинский кандидаты
AP Photo/Petr David Josek

Ни одному из девяти участников первого тура на президентских выборах в Словакии не удалось набрать половины голосов, необходимых для победы. Глава государства будет избран во втором туре, который состоится 6 апреля.

В нем примут участие бывший министр иностранных дел Иван Корчок, получивший 41,72% голосов избирателей, и председатель парламента Петр Пеллегрини, выдвинутый входящей в коалицию партию "Глас" – ему отдали голоса 37,53% участников голосования.

Корчок занимает ясно выраженную проукраинскую позицию, Пеллегрини – союзник премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которого считают одним из наиболее пророссийских политиков Евросоюза.

Отметим: нынешняя глава государства Зузана Чапутова, первая женщина-президент в истории Словакии, отказалась выставлять свою кандидатуру.

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