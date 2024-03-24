ВСУ: поражены российские БДК "Ямал" и "Азов"
время публикации: 24 марта 2024 г., 10:43 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 10:43
Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило, что украинскими военными были успешно поражены в Севастополе два российских больших десантных корабля "Ямал" и "Азов", центр связи и несколько инфраструктурных объектов Черноморского флота РФ.
Российская сторона эту информацию не комментирует.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об одном погибшем и четырех пострадавших при воздушной атаке на город.
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