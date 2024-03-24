ВСУ: поражены российские БДК "Ямал" и "Азов"

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило, что украинскими военными были успешно поражены в Севастополе два российских больших десантных корабля "Ямал" и "Азов", центр связи и несколько инфраструктурных объектов Черноморского флота РФ.

Российская сторона эту информацию не комментирует.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об одном погибшем и четырех пострадавших при воздушной атаке на город.