Генштаб ВСУ: сбиты 57 из 99 российских беспилотников. Минобороны РФ: сбиты 29 украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 24 марта 2025 года российские военные выпустили по Украине 99 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 57 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 36 "шахеда" были локационно потеряны в регионах Украины без негативных последствий.

В результате российской атаки причинен ущерб в Киевской, Харьковской, Сумской и Запорожской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью и утром 24 марта на территории Российской Федерации были перехвачены 19 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Ростовской, Белгородской и Брянской областей, над территорией Краснодарского края и над акваторией Азовского моря, а также над Крымом.