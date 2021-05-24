Трагедия на канатной дороге в Италии: 14 погибших, в их числе пятеро израильтян. Названы имена жертв

В воскресенье, 23 мая, на канатной дороге, соединяющей населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне, произошел обрыв несущего троса, кабина фуникулера, в которой находились 15 пассажиров, упала вниз с большой высоты. 14 человек погибли, выжил пятилетний ребенок, который в настоящее время находится в больнице в критическом состоянии.

МИД Израиля вечером 23 мая сообщил, что пятеро погибших были израильскими гражданами, членами одной семьи. Выживший ребенок также из этой семьи.

Итальянское издание La Stampa опубликовало имена погибших:

1. Таль Пелег, 1994 года рождения (Израиль), проживала в Павии (Италия)

2. Амит Биран, 1991 года рождения (Израиль), проживал в Павии (Италия)

3. Томи Биран, родился 16 марта 2019 года в Павии, в семье израильтян

4. Барбара Кониски-Коэн, 1950 года рождения (Израиль)

5. Ицхак Коэн, 1938 года рождения (гражданин Израиля)

6. Мохаммадреза Шахайсаванди, 1988 года рождения (Иран), проживал в Диаманте (Италия)

7. Серена Косентино, 1994 (Италия)

8. Сильвия Малнати, 1994 (Италия)

9. Алессандро Мерло, 1992 (Италия)

10. Витторио Зорлони, 1966 (Италия)

11. Элизабетта Персанини (Италия)

12. Маттиа Зорлони, 2015 (Италия)

13. Анджело Вито Гаспарро, 1976 (Италия)

14. Роберта Пистолато, 1981 (Италия)

Сведения о погибших израильтянах подтверждены МИДом Израиля.

Все пятеро погибших израильтян были членами одной семьи: муж, жена, их ребенок, бабушка и дедушка (родители Таль, прибывшие в Италию из Израиля).

Пятилетний Эйтан из семьи погибших израильтян, доставленный в больницу Турина с тяжелой черепно-мозговой травмой, перенес операцию. Его состояние остается критическим.

Судя по имеющейся информации, обрыв несущего троса произошел, когда кабина фуникулера находилась в нескольких сотнях метров от площадки на вершине горы (на высоте 1491 метр над уровнем моря).

Местные власти сообщают, что в 2014 году эту канатную дорогу закрывали на капитальный ремонт и открыли снова в августе 2016 года. Более года назад она была закрыта на фоне эпидемии коронавируса и 24 апреля этого года открылась вновь.

Проводились ли необходимые технические проверки перед открытием канатной дороги после более чем годового перерыва, неизвестно. Управляющая компания Ferrovie del Mottarone утверждает, что несущие тросы проверялись с 2016 года каждый ноябрь, перед открытием зимнего сезона.