Лидеры ЕС обсудят задержание Протасевича, гендиректор Ryanair назвал ситуацию "поддерживаемым государством угоном"

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил в эфире ирландской радиостанции Newstalk, что вынужденная посадка в Минске самолета авиакомпании является "случаем поддерживаемого государством угона... поддерживаемого государством пиратства".

По мнению О'Лири, на борту самолета находились агенты КГБ.

"Судя по всему, власти хотели снять с самолета журналиста и его спутницу. Мы считаем, что с самолета также сошли в аэропорту агенты КГБ", - сказал гендиректор авиакомпании.

О'Лири рассказал, что инцидент "крайне напугал" пассажиров и экипаж и что все они находились под вооруженной охраной, а их сумки обыскивали. По словам О'Лири, самолеты авиакомпании очень редко летают над Беларусью и, если придется впредь летать над Польшей, это будет "очень небольшим изменением". При этом глава Ryanair заявил, что решение об этом будет принято после консультаций с европейскими властями.

Заявление гендиректора Ryanair резко отличается от опубликованной накануне официальной крайне сдержанной реакции авиакомпании: "Белорусский диспетчер сообщил нам о возможной угрозе на борту и дал нам указание проследовать в Минск, ближайший аэропорт. Проверка показала, что угрозы нет, после чего самолет продолжил путь. О случившемся были извещены компетентные инстанции, мы извиняемся перед пассажирами за неудобство".

Позже в понедельник в Брюсселе состоится встреча лидеров стран Евросоюза, на которой обсудят ситуацию с посадкой в Минске самолета Ryanair. В ходе встречи пойдет речь о новых санкциях в адрес Беларуси и о возможном прекращении полетов через эту страну. Авиакомпания AirBaltic уже объявила, что прекращает летать над Беларусью.

Напомним, 23 мая бывший главный редактор телеграм-канала Nexta и ведущий телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, обвиняемый в Беларуси в организации массовых беспорядков, летел рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Самолет с Протасевичем на борту пролетал через воздушное пространство Беларуси. Совсем немного не долетев до литовской границы, самолет развернулся в сторону Минска.

Сначала в СМИ появились сообщения о том, что самолет было решено посадить в Минске из-за конфликта на борту. Позже эта информация была опровергнута. Судя по имеющейся информации, экипаж получил от беларусских диспетчеров сообщение о возможной бомбе на борту самолета. Указание проследовать в минский аэропорт было подкреплено поднятым в воздух для сопровождения пассажироского борта истребителем МиГ-29. Телеграм-канал "Пул Первого", который публикует сообщения пресс-службы Александра Лукашенко, сообщил, что распоряжение посадить самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко.

После посадки самолета в Минске на борт зашли люди с собаками. Романа Протасевича отвели в сторону, а затем вывели из самолета. Пассажиры рассказали изданию Delfi, что после сообщения об экстренной посадке Протасевич сначала запаниковал, однако потом успокоился и сказал на вопросы других пассажиров, что его ожидает смертная казнь. Перед вылетом из Афин Протасевич написал, что заметил за собой слежку.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "не располагает информацией" о российских пассажирах, сошедших в Минске.

Протасевич - бывший главный редактор самого крупного беларусского оппозиционного телеграм-канала Nexta. В последнее время Протасевич вел также оппозиционный телеграм-канал "Беларусь головного мозга".

Протасевича, который живет в Польше, власти Беларуси объявили в международный розыск и внесли в список лиц, причастных к террористической деятельности. Причем Протасевич, вместе с создателем Nexta Степаном Путило, стали первыми беларусами в этом списке за всю историю страны.

Протасевич обвиняется в Беларуси в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. После сообщений об аресте Протасевича появились сообщение о том, что журналисту грозит смертная казнь, однако TUT.BY уточняет, что это не так. Протасевич обвиняется по трем статьям: ч.3 ст.130 УК (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности – до 12 лет лишения свободы), ст. 293 (организация массовых беспорядков –до 15 лет лишения свободы) и ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок –до 3 лет лишения свободы).