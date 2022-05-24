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В мире

В Мариуполе при разборе завалов многоэтажного дома обнаружили около 200 тел погибших

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В Мариуполе при разборе завалов многоэтажного дома обнаружили около 200 тел погибших
AP Photo/Alexei Alexandrov

В Мариуполе при разборе завалов многоэтажного дома в подвале обнаружили около 200 тел погибших с высокой степенью разложения, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«При разборе завалов многоэтажки в районе пригородной АЗС-2 по пр. Мира в подвале обнаружили около 200 тел погибших под завалами с высокой степенью разложения. Из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших, МЧС России оставило место работ. Тела погибших остались на месте, из-под частично разобранных завалов вонь слышна почти во всем квартале», – цитирует его заявление агентство "Интерфакс-Украина".

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Андрющенко также отметил, что из-за введения работы по захоронению и эксгумации так называемой «государственной корпорации «ритуал» из Донецка процесс перезахоронения со дворов многоэтажек фактически остановлен. При этом, по его словам, для «официального» бесплатного перезахоронения нужно дождаться очереди, самостоятельно привезти тело погибшего в «морг», засвидетельствовав, что тело погибшего только найдено, или согласиться на запись видео, где заявитель скажет, что человек был убит именно украинской армией.

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«Из-за таких условий в импровизированном морге возле «Метро» на улице сложено в пакетах большое количество трупов. Город превратился в сплошное кладбище», – добавил советник мэра.

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