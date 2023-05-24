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    В мире

    Умерла знаменитая певица Тина Тёрнер

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    Умерла знаменитая певица Тина Тёрнер
    AP Photo/Hermann J. Knippertz     Умерла знаменитая певица Тина Тёрнер
    AP Photo/Phil Ramey     Умерла знаменитая певица Тина Тёрнер
    AP Photo

    24 мая в возрасте 83 лет умерла знаменитая американская певица и актриса, "королева рок-н-ролла", обладательница восьми премий "Грэмми" Тина Тёрнер. Она скончалась в своем доме в Кюснахте (около Цюриха, в Швейцарии) после длительной тяжелой болезни.

    Тина Тёрнер. Фотогалерея

    Тина Тёрнер (настоящее имя Анна Мэй Буллок) родилась 26 ноября 1939 года в небольшом городке Натбуш, штат Теннесси. Родители развелись, когда ей было 10. После чего, вместе со старшей сестрой, воспитывалась бабушкой. В 16-летнем возрасте она с матерью и сестрой переехала в Сент-Луис.

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    Музыкальная карьера Тины началась, когда ей было 18 – в качестве вокалистки в группе Айка Тернера. Вместе они записали около 20 альбомов. В 1978-м, после разрыва с Айком, она начала сольную карьеру. Пик ее успеха пришелся на 80-е годы, в течение которых она выпустила четыре сольных альбома и стала одной из самых популярных певиц не только в США, но и в мире. В 80-х Тина перебралась в Европу.

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