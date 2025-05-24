Пользователи соцсети Х пожаловались на сбои в ее работе

Пользователи соцсети Х (бывший Twitter) пожаловались на сбои в ее работе соцсети, сообщается на сайте Downdetector. Большинство жалоб на Х поступают из США, Канады, Франции и других стран Европы, России, Турции и Японии.

Пользователи утверждают, что при попытке обновить ленту на сайте Х появляется сообщение: "Что-то пошло не так. Попробуйте перезагрузить страницу".