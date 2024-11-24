Командующий российской группировкой "Юг" генерал Анашкин отстранен от должности "за ложь и потери"

Источник в министерстве обороны России подтвердил РБК, что командующий российской группировкой "Юг" генерал-полковник Геннадий Анашкин снят с занимаемой должности. Ранее об этом сообщали российские провоенные блогеры, так называемые "военкоры".

По словам источника, речь идет о плановой ротации. "Анашкин – заслуженный командующий, имеющий огромный боевой опыт – воевал с первых дней СВО. Ранее руководил соединениями и объединениями в различных операциях", – сказал он.

Военкоры утверждают, что причиной решения командования стали неоправданные потери и ложь об успехах наступления на Северском направлении. "О проблемах там не писал только ленивый: в целом, системе потребовалось около двух месяцев, чтобы на них среагировать должным образом", – пишет военкор Рыбарь.

"Война в долг – это самое нелепое и неоправданное применение и стачивание, которое только можно придумать. А несуществующие успехи легендарных бать – это та болезнь, от которой российская армия никак излечиться не может", – добавляет он.