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Мир

Командующий российской группировкой "Юг" генерал Анашкин отстранен от должности "за ложь и потери"

Война в Украине
время публикации: 24 ноября 2024 г., 12:08 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 12:08
Командующий российской группировкой "Юг" генерал Анашкин отстранен от должности "за ложь и потери"
Wikipedia.org. Фото: Официальный веб-сайт Президента Российской Федерации

Источник в министерстве обороны России подтвердил РБК, что командующий российской группировкой "Юг" генерал-полковник Геннадий Анашкин снят с занимаемой должности. Ранее об этом сообщали российские провоенные блогеры, так называемые "военкоры".

По словам источника, речь идет о плановой ротации. "Анашкин – заслуженный командующий, имеющий огромный боевой опыт – воевал с первых дней СВО. Ранее руководил соединениями и объединениями в различных операциях", – сказал он.

Военкоры утверждают, что причиной решения командования стали неоправданные потери и ложь об успехах наступления на Северском направлении. "О проблемах там не писал только ленивый: в целом, системе потребовалось около двух месяцев, чтобы на них среагировать должным образом", – пишет военкор Рыбарь.

"Война в долг – это самое нелепое и неоправданное применение и стачивание, которое только можно придумать. А несуществующие успехи легендарных бать – это та болезнь, от которой российская армия никак излечиться не может", – добавляет он.

Мир
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