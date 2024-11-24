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Мир

"Крестный отец-2024": на Сицилии строительному подрядчику подбросили голову его лошади

Организованная преступность
время публикации: 24 ноября 2024 г., 10:50 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 10:59

Лошадиная голова и разрубленная на четыре части корова с нерожденным теленком были обнаружены на территории поместья строительного подрядчика, проживающего в городе Альтофонте, рядом Палермо – столицей Сицилии. Об этом рассказывает телеканал CNN.

Животные принадлежали подрядчику. Инцидент вызвал в памяти одну из самых запоминающихся сцен фильма "Крестный отец" - когда Вито Корлеоне делает голливудскому продюсеру предложение, "от которого он не сможет отказаться". Отказавшийся сотрудничать продюсер находит в постели отрубленную голову коня.

По версии полиции, подрядчик столкнулся с угрозой со стороны мафии. Однако бизнесмен, имя которого не разглашается, утверждает, что ранее не сталкивался с подобными угрозами, и от него не требовали ни денег, ни услуг.

Строительство, наряду с уборкой мусора, – самые коррумпированные отрасли на Сицилии. Мафия пытается получить как можно больше подрядов, власти пытаются этому помешать.

Мир
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