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Мир

Генштаб ВСУ: сбиты 50 из 73 российских "шахедов". Минобороны РФ: перехвачены 36 украинских БПЛА

Война в Украине
Война в России
время публикации: 24 ноября 2024 г., 09:47 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 09:53
Генштаб ВСУ: сбиты 50 из 73 российских "шахедов". Минобороны РФ: перехвачены 36 украинских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 24 ноября 2024 года российские военные выпустили по Украине 73 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") . Украинские ПВО перехватили 50 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 19 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины. Десять БПЛА улетели в стороны Беларуси, Молдовы и России.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 24 ноября на территории Российской Федерации было уничтожено и перехвачено 34 украинских БПЛА самолетного типа. Утром перехватили еще два беспилотника. Перехваты осуществлялись над территорией Курской, Липецкой, Белгородской, Орловской и Брянской областей.

Мир
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