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    В мире

    Новым премьер-министром Великобритании объявлен Риши Сунак

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    Новым премьер-министром Великобритании объявлен Риши Сунак
    AP Photo/Aberto Pezzali

    Консервативная партия Великобритании объявила, что главой партии и, соответственно, новым премьер-министром страны стал Риши Сунак – бывший министр финансов в правительстве Бориса Джонсона.

    Об этом было объявлено после того, как второй кандидат на пост главы партии, Пенни Мордаунт, заявила о своем выходе из предвыборной гонки.

    Сунак родился в 1980 году в Саутгемптоне в семье выходцев из Индии, врача и владелицы аптеки. Окончил Оксфордский и Стэндфордский университеты. Пришел в политику после успешной карьеры в бизнесе.

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    Был избран в парламент в 2015 году от округа Ричмонд. В правительстве Бориса Джонсона занимал пост министра финансов, именно его отставка стала предвестницей падения кабинета Джонсона. В борьбе за лидерство в партии уступил Лиз Трасс, которая удержалась на посту всего 44 дня.

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