x
24 октября 2024
|
последняя новость: 18:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 октября 2024
|
24 октября 2024
|
последняя новость: 18:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Неизвестный проник в посольство Израиля в Сеуле, нанеся ущерб имуществу

время публикации: 24 октября 2024 г., 18:06 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 18:06
Неизвестный проник в посольство Израиля в Сеуле, нанеся ущерб имуществу
(AP Photo/Eugene Hoshiko

В четверг, 24 октября, министерство иностранных дел Израиля сообщило о чрезвычайном происшествии в посольстве в Сеуле, где неизвестный проник в здание диппредставительства. Нанесен ущерб имуществу, но пострадавших в этом инциденте не было, так как из-за праздников в посольстве не было никого из сотрудников.

Власти Южной Кореи сообщили, что ведется расследование инцидента, ведется розыск мужчины. Отмечается, что местные власти поддерживают связь с израильским представительством.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 октября 2024

Власти Шри-Ланки: арестованы двое подозреваемых в подготовке нападений на израильтян
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 октября 2024

СНБ предупредил об угрозе терактов против израильтян в Шри-Ланке