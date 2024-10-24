Неизвестный проник в посольство Израиля в Сеуле, нанеся ущерб имуществу

В четверг, 24 октября, министерство иностранных дел Израиля сообщило о чрезвычайном происшествии в посольстве в Сеуле, где неизвестный проник в здание диппредставительства. Нанесен ущерб имуществу, но пострадавших в этом инциденте не было, так как из-за праздников в посольстве не было никого из сотрудников.

Власти Южной Кореи сообщили, что ведется расследование инцидента, ведется розыск мужчины. Отмечается, что местные власти поддерживают связь с израильским представительством.