"Путина в окопы". В российских городах на антивоенных акциях задержаны более 700 человек

В российских городах на акциях против войны в Украине и мобилизации задержаны более 700 человек, сообщает "ОВД-Инфо".

"Путина в окопы", – скандировали протестующие против мобилизации на Невском проспекте в Петербурге, пишет "Медуза".

В Москве на Чистопрудном бульваре полицейские завели девушку в пустой автозак, оттуда стали доноситься крики. Тогда силовики велели представителям СМИ отойти в сторону и закрыли двери в автомобиль.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

К 19:06 московского времени известно о 707 задержанных в 32 городах. Больше всего задержанных в Москве (более 300 человек), Санкт-Петербурге (более 100) и в Новосибирске (около 70).

Кроме того, продолжаются поджоги военкоматов. В ночь на 24 сентября в городе Канске в Крсноярском крае загорелся местный военкомат из-за брошенной окно бутылки с зажигательной смесью. Приехавшие на место пожарные потушили возгорание. В одной из комнат выгорела мебель.

В городе Салават у дверей общественной приемной "Единой России" кто-то поджег автомобильные покрышки.

adv_13 incontent_2

adv_14 m_ar_2

За последние три дня появились сообщения о попытках поджогов местных военкоматов как минимум в шести российских регионах. Еще в нескольких случаях неизвестные пытались поджечь здания городских администраций.