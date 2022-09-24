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    В мире

    "Путина в окопы". В российских городах на антивоенных акциях задержаны более 700 человек

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    В российских городах на антивоенных акциях задержаны более 700 человек
    AP

    В российских городах на акциях против войны в Украине и мобилизации задержаны более 700 человек, сообщает "ОВД-Инфо".

    "Путина в окопы", – скандировали протестующие против мобилизации на Невском проспекте в Петербурге, пишет "Медуза".

    В Москве на Чистопрудном бульваре полицейские завели девушку в пустой автозак, оттуда стали доноситься крики. Тогда силовики велели представителям СМИ отойти в сторону и закрыли двери в автомобиль.

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    К 19:06 московского времени известно о 707 задержанных в 32 городах. Больше всего задержанных в Москве (более 300 человек), Санкт-Петербурге (более 100) и в Новосибирске (около 70).

    Кроме того, продолжаются поджоги военкоматов. В ночь на 24 сентября в городе Канске в Крсноярском крае загорелся местный военкомат из-за брошенной окно бутылки с зажигательной смесью. Приехавшие на место пожарные потушили возгорание. В одной из комнат выгорела мебель.

    В городе Салават у дверей общественной приемной "Единой России" кто-то поджег автомобильные покрышки.

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    За последние три дня появились сообщения о попытках поджогов местных военкоматов как минимум в шести российских регионах. Еще в нескольких случаях неизвестные пытались поджечь здания городских администраций.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 24 Сентября 2022
    В России продолжаются антивоенные протесты и поджоги военкоматов
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