Украина объявила о понижении статуса дипотношений с Ираном

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел страны отреагировать на поставку Ираном России барражирующих боеприпасов и понизить статус дипломатических отношений.

В качестве реакции на "сотрудничество Ирана со злом" МИД Украины лишил аккредитации посла Ирана в Киеве и распорядился существенно сократить штат иранского посольства.

Напомним, что Россия начала использовать в боевых действиях против Украины иранские барражирующие боеприпасы Shahed-136 (в российской армии они получили название "Герань-2"). Генштаб ВСУ сообщал, что не менее шести БПЛА-камикадзе Shahed-136 были сбиты украинскими ПВО. Известны несколько случаев, когда барражирующие боеприпасы Shahed-136 поражали цели в Украине.

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23 сентября было объявлено, что впервые в Украине зенитчиками ВСУ около Одессы был сбит ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6.

Еще в августе американские СМИ сообщали, что Россия получила сотни иранских беспилотников. И хотя впоследствии появлялись публикации о том, что российские военные недовольны качеством иранской беспилотной техники, судя по всему, некоторые иранские БПЛА активно применяются армией РФ на территории Украины.

Напомним в этой связи, что российская армия активно применяет (в том числе в Украине) БПЛА "Форпост", являющиеся "близнецами" израильского БПЛА Searcher MkII. В частности, применяются БПЛА "Форпост-Р", разработанные на основе лицензионной копии израильского беспилотника Searcher MkII. Однако российско-израильское сотрудничество в этой сфере не было начато во время войны против Украины.

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Израиль оказывает Украине гуманитарную помощь, а также поставляет средства защиты. В то же время правительство Израиля отказывается поставлять Украине вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский, давший обширное интервью французскому изданию Ouest France, выразил недовольство политикой Израиля. "Я потрясен. Израиль не дал нам ничего. Ноль. Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но у меня есть информация, что Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны, – заявил украинский лидер. – Почему бы им не поставить нам системы противовоздушной обороны?" Зеленский подчеркивает поддержку Украины со стороны гражданского общества в Израиле, однако утверждает, что на политику Израиля влияет Россия. "Я не обвиняю лидеров, я констатирую факты. У нас были дискуссии с руководством Израиля, но это не помогло Украине", – заявил президент. Следует отметить, что речь в интервью Зеленского идет, видимо, об отказе Израиля поставлять Украине вооружения, поскольку медицинскую, гуманитарную помощь и амуницию Израиль Украине поставляет.