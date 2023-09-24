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    В мире

    В Бабьем Яру прошла ежегодная церемония памяти убитых нацистами евреев

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    AP Photo/Efrem Lukatsky

    На территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" прошла ежегодня памятная церемония. Об этом сообщает "Интерфакс – Украина" со ссылкой на пресс-службу главного раввина Киева и Украины.

    Совместную заупокойную молитву для представителей еврейских организаций и общин Киева провел в символической синагоге "Место для размышлений" главный раввин Киева и Украины, президент Объединения иудейских религиозных организаций Яков Дов Блайх.

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    "Осенью 1941 года фашисты расстреляли на этом месте десятки тысяч евреев. Это произошло в канун праздника Йом Кипур. В Киеве не осталось ни одной еврейской семьи, которая не стала бы жертвой этой трагедии. Поэтому нам так важно помнить об этом еще и потому, что террор, который сейчас происходит на нашей земле, должен быть остановлен", – обратился к собравшимся Блайх.

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    Трагедия в Бабьем Яру в годы Второй Мировой войны стала символом Холокоста. 29 сентября 1941 г. нацисты начали в урочище массовые расстрелы еврейского населения Киева. В тот день было расстреляно более 22 тысяч человек. К середине октября число жертв превысило 50 тысяч. Всего, по разным оценкам, в Бабьем Яру были убиты от 70 до 150 тысяч человек, среди которых от 50 до 70 тысяч евреев, а также советские военнопленные, укранские национальные деятели, цыгане, пациенты психбольницы.

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