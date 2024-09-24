Генштаб ВСУ: перехвачены более 66 российских "шахедов". Минобороны РФ: сбиты 8 украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 24 сентября 2024 года украинские ПВО перехватили 66 из 81 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131" ("Герань-2/1"), запущенных российскими военными. Еще 13 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях.

Также армия РФ нанесла удары одной баллистической ракетой "Искандер-М", двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и еще одной ракетой (тип которой устанавливается). Судя по имеющимся данным, они перехвачены не были.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью и утром 24 сентября над территорией России были сбиты восемь украинских БПЛА самолетного типа – в Белгородской, Курской и Брянской областях.