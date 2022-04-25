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NEWSru.co.il :: В мире25 апреля 2022 г., 10:36

В Японии, не дожив до 120 лет, скончалась старейшая жительница Земли

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В Японии на 120-м году жизни скончалась старейшая жительница планеты Канэ Танака, родившаяся в 1903 году – когда братья Райт совершили первый полет на самолете. Последние годы жизни она провела в доме престарелых в префектуре Фукуока.


За годы ее жизни в Японии сменилось пять императоров, состоялись две мировые и Холодная войны. В 2019 году она была официально признана самым возрастным человеком в мире. Она признавалась, что у нее есть две слабости – газированные напитки и шоколад.

3 января 2022 года Канэ Танака отпраздновала 119-й день рождения. Как рассказали тогда ее близкие, она была намерена дожить до 120.

Отметим, что Япония – рекордсмен по числу граждан, которым более 100 лет. По данным министерства здравоохранения, их насчитывается более 86500 человек, однако лишь 10000 из старожилов – мужчины.

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