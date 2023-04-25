СБ ООН собрался для осуждения Израиля, не дождавшись окончания Дня Памяти павших воинов и жертв терактов
Совет безопасности ООН проводит заседание по требованию Палестинской автономии. Заседание, которое проходит в разгар Дня Памяти павших солдат, заявлено как чрезвычайное, и оно созвано в связи с эскалацией последних недель в Иудее и Самарии.
В ходе заседания посол Израиля в ООН Гилад Эрдан подверг крайне резкой критике и тот факт, что обсуждение проходит во время Дня Памяти, а также сам факт обсуждения. "Мы несколько раз просили отложить заседание, однако всякий раз наталкивались на отрицательный ответ", – сказал Эрдан.
Представитель Израиля подверг резкой критике Россию, которая в настоящий момент является дежурным главой Совета безопасности. "Как бы вы отреагировали, если бы мы инициировали заседание по вашему поводу в день победы над нацистами?" – спросил Эрдан представителя России. Затем он зачитал несколько имен павших в минувшем году, зажег поминальную свечу и покинул зал заседаний.
Несмотря на протест представителя Израиля, после того, как Эрдан покинул зал, заседание продолжилось. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главной причиной эскалации напряженности стали односторонние шаги и использование силы для их защиты. Лавров заявил, что Россия не будет закрывать глаза на "расширение строительства в поселениях, разрушение домов и хаотичные аресты", осуществляемые Израилем. При этом представитель России выразил обеспокоенность по поводу радикализации палестинцев. Он призвал обе стороны конфликта прекратить действия, которые могут помешать реализации принципа "двух государств".