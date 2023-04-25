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    В мире

    СБ ООН собрался для осуждения Израиля, не дождавшись окончания Дня Памяти павших воинов и жертв терактов

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    В День Памяти павших СБ ООН собрался для осуждения Израиля
    AP Photo/John Minchillo, File

    Совет безопасности ООН проводит заседание по требованию Палестинской автономии. Заседание, которое проходит в разгар Дня Памяти павших солдат, заявлено как чрезвычайное, и оно созвано в связи с эскалацией последних недель в Иудее и Самарии.

    В ходе заседания посол Израиля в ООН Гилад Эрдан подверг крайне резкой критике и тот факт, что обсуждение проходит во время Дня Памяти, а также сам факт обсуждения. "Мы несколько раз просили отложить заседание, однако всякий раз наталкивались на отрицательный ответ", – сказал Эрдан.

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    Представитель Израиля подверг резкой критике Россию, которая в настоящий момент является дежурным главой Совета безопасности. "Как бы вы отреагировали, если бы мы инициировали заседание по вашему поводу в день победы над нацистами?" – спросил Эрдан представителя России. Затем он зачитал несколько имен павших в минувшем году, зажег поминальную свечу и покинул зал заседаний.

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    Несмотря на протест представителя Израиля, после того, как Эрдан покинул зал, заседание продолжилось. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главной причиной эскалации напряженности стали односторонние шаги и использование силы для их защиты. Лавров заявил, что Россия не будет закрывать глаза на "расширение строительства в поселениях, разрушение домов и хаотичные аресты", осуществляемые Израилем. При этом представитель России выразил обеспокоенность по поводу радикализации палестинцев. Он призвал обе стороны конфликта прекратить действия, которые могут помешать реализации принципа "двух государств".

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