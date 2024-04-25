В Великобритании принят закон о депортации нелегальных мигрантов в Руанду

В четверг, 25 апреля, спорный законопроект о депортации нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду получил королевскую санкцию и официально стал законом. Об этом объявил лорд-спикер Джон Макфолл, выступая в верхней палате британского парламента.

Данный закон был окончательно одобрен британским парламентом 22 апреля.

Ранее, еще до одобрения законопроекта парламентом, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что первые депортационные рейсы состоятся через 10-12 недель. При этом было отмечено, что, начиная с лета 2024 года, высылки будут проводиться ежемесячно – до тех пор, пока не прекратится поток нелегальных мигрантов. Для депортационных рейсов выделен аэродром, заказаны чартерные коммерческие самолеты, подготовлены сопровождающие.

Напомним, что в ноябре прошлого года Верховный суд Великобритании признал незаконным план правительства Риши Сунака депортировать в Руанду нелегальных мигрантов, прибывших в страну в поисках убежища. Тогда в вердикте суда говорилось о риске, что государственные инстанции не станут рассматривать просьбы об убежище должным образом. Также подчеркивалось, что Руанда не является безопасной страной, что делает депортацию незаконной.

Власти Руанды заявляли, что их страна опасной не является.

Соглашение о высылке мигрантов из Великобритании в Руанду было заключено еще в апреле 2022 года. Оно предусматривало выплату Великобритании многомиллионных субсидий принимающей стороне. Однако судебные инстанции блокировали реализацию сделки.

В январе 2024 года британский телеканал Sky News передавал, что власти Израиля изучают возможность частичной высылки жителей сектора Газы в Руанду.