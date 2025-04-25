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Генштаб ВСУ: сбиты 41 из 103 российских беспилотников. Минобороны РФ: сбиты 79 украинских БПЛА

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 25 апреля 2025 г., 09:24 | последнее обновление: 25 апреля 2025 г., 09:29
Генштаб ВСУ: сбиты 41 из 103 российских беспилотников. Минобороны РФ: сбиты 79 украинских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 25 апреля 2025 года российские военные выпустили по Украине 103 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 41 беспилотник, запущенный российскими военными. 40 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны в регионах Украины без негативных последствий.

В результате российской атаки причинен ущерб в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Донецкой и Черкасской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 25 апреля на территории Российской Федерации были перехвачены 79 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской, Курской, Нижегородской и Ивановской областей, а также над Крымом и Черным морем. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на полеты гражданской авиации.

Мир
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