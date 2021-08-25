Иерусалим:
22 - 33°
Тель-Авив:
23 - 31°
Эйлат:
28 - 40°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире25 августа 2021 г., 14:54

Defense News: США отказались ставить на вооружение "Железный купол"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Defense News: США отказались ставить на вооружение "Железный купол"

Как сообщает издание Defense News со ссылкой на информированные источники, вооруженные силы США отказались брать на вооружение разработанную в Израиле систему противоракетной обороны "Железный купол".

Согласно публикации, решение было принято после недавних боевых стрельб, в которых принимал участие и конкурент израильского перехватчика – американская компания Dynetics, взявшая за основу отмененный американской армией проект Multi-Mission Launcher, использующий перехватчик AIM-9X разработки фирмы Raytheon.


Как отмечается, в ходе испытаний проверялось способность противостоять широкому спектру угроз, причем особое внимание уделялось беспилотным летательным аппаратам и крылатым ракетам.

Уже полученные американской армией две батареи "Железного купола" будут использованы как временное решение, пока не поступит на вооружение американская разработка. Когда это произойдет, еще неизвестно. Согласно публикациям СМИ, "Железный купол" американцы планировали использовать в странах Персидского залива.

Отметим, что два дня назад министерство обороны Израиля сообщило о первых боевых стрельбах с использованием израильской системы ПРО, проведенных американской армией. При этом не сообщалось, что речь, по сути, шла о конкурсе.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 23 августа 2021
Армия США впервые провела боевые стрельбы системы "Железный купол". ВИДЕО
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 января 2021
США разместят "Железный купол" в государствах Персидского залива
// NEWSru.co.il // В Израиле // 03 января 2021
Израиль завершил поставку США системы ПРО "Железный купол"
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:54 Defense News: США отказались ставить на вооружение "Железный купол"
14:06 Начался визит премьер-министра Израиля в США
13:33 CNN: причиной отсрочки визита Харрис в Ханой мог стать "гаванский синдром"
12:09 Выросший мальчик с обложки Nevermind обвинил группу Nirvana в детской порнографии
07:15 США начали выводить остатки контингента из Кабула
07:01 Нафтали Беннет прибыл с официальным визитом в США
20:23 Алжир объявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко из-за Израиля
19:53 Умер ударник Rolling Stones Чарли Уоттс
18:34 "Талибан" не позволяет афганцам покидать страну. Перекрыта дорога, ведущая в аэропорт
14:23 СМИ: директор ЦРУ тайно встретился в Кабуле с лидером "Талибана"
Загрузка...