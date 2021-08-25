Defense News: США отказались ставить на вооружение "Железный купол"

Как сообщает издание Defense News со ссылкой на информированные источники, вооруженные силы США отказались брать на вооружение разработанную в Израиле систему противоракетной обороны "Железный купол".

Согласно публикации, решение было принято после недавних боевых стрельб, в которых принимал участие и конкурент израильского перехватчика – американская компания Dynetics, взявшая за основу отмененный американской армией проект Multi-Mission Launcher, использующий перехватчик AIM-9X разработки фирмы Raytheon.

Как отмечается, в ходе испытаний проверялось способность противостоять широкому спектру угроз, причем особое внимание уделялось беспилотным летательным аппаратам и крылатым ракетам.

Уже полученные американской армией две батареи "Железного купола" будут использованы как временное решение, пока не поступит на вооружение американская разработка. Когда это произойдет, еще неизвестно. Согласно публикациям СМИ, "Железный купол" американцы планировали использовать в странах Персидского залива.

Отметим, что два дня назад министерство обороны Израиля сообщило о первых боевых стрельбах с использованием израильской системы ПРО, проведенных американской армией. При этом не сообщалось, что речь, по сути, шла о конкурсе.