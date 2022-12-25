Десятки людей стали жертвами зимней бури в США
время публикации: | последнее обновление:
Не менее 27 человек стали жертвами зимней бури в США. Поступают сообщения о погибших из Оклахомы, Кентукки, Миссури, Теннеси, Висконсина, Канзаса, Небраски, Огайо, Нью-Йорка, Колорадо и Мичигана, передает NBC News.
Взрывной арктический циклон принес в США и Канаду значительные осадки и резкий перепад температур. Он привел к гибели множества людей.
Большинство погибших стали жертвами дорожных аварий на обледенелых дорогах в условиях плохой видимости. Некоторые умерли от холода.
adv_11 m_ar_1
Более миллиона человек в США и более ста тысяч в Канаде остались без света из-за повреждения электросетей в результате непогоды. Задержаны тысячи авиарейсов. Во многих регионах парализованы действия полиции, пожарных, скорой и спасательных служб.
adv_12 article_dw_desk
adv_13 article_dw_mobile
adv_14 m_end_ar_wwh
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 24 Декабря 2022
Взрывной циклон в США и Канаде: не менее 9 погибших, более миллиона без электричества при минусовых температурах
Взрывной циклон в США и Канаде: не менее 9 погибших, более миллиона без электричества при минусовых температурах
adv_15 ar_middle_wwh
adv_16 ar_middle_yandex
adv_17 ar_middle_mobile_yandex