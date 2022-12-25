Десятки людей стали жертвами зимней бури в США

Не менее 27 человек стали жертвами зимней бури в США. Поступают сообщения о погибших из Оклахомы, Кентукки, Миссури, Теннеси, Висконсина, Канзаса, Небраски, Огайо, Нью-Йорка, Колорадо и Мичигана, передает NBC News.

Взрывной арктический циклон принес в США и Канаду значительные осадки и резкий перепад температур. Он привел к гибели множества людей.

Большинство погибших стали жертвами дорожных аварий на обледенелых дорогах в условиях плохой видимости. Некоторые умерли от холода.

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Более миллиона человек в США и более ста тысяч в Канаде остались без света из-за повреждения электросетей в результате непогоды. Задержаны тысячи авиарейсов. Во многих регионах парализованы действия полиции, пожарных, скорой и спасательных служб.