adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
8 - 14°
Тель-Авив:
13 - 17°
Эйлат:
14 - 20°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.493 ₪ 3.706 ₪
Иерусалим:
8 - 14°
Тель-Авив:
13 - 17°
Эйлат:
14 - 20°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    Десятки людей стали жертвами зимней бури в США

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Десятки людей стали жертвами зимней бури в США
    NOAA via AP     Десятки людей стали жертвами зимней бури в США
    AP Photo/Jeffrey T. Barnes

    Не менее 27 человек стали жертвами зимней бури в США. Поступают сообщения о погибших из Оклахомы, Кентукки, Миссури, Теннеси, Висконсина, Канзаса, Небраски, Огайо, Нью-Йорка, Колорадо и Мичигана, передает NBC News.

    Взрывной арктический циклон принес в США и Канаду значительные осадки и резкий перепад температур. Он привел к гибели множества людей.

    Большинство погибших стали жертвами дорожных аварий на обледенелых дорогах в условиях плохой видимости. Некоторые умерли от холода.

    adv_11 m_ar_1

    Более миллиона человек в США и более ста тысяч в Канаде остались без света из-за повреждения электросетей в результате непогоды. Задержаны тысячи авиарейсов. Во многих регионах парализованы действия полиции, пожарных, скорой и спасательных служб.

    adv_12 article_dw_desk
    adv_13 article_dw_mobile
    adv_14 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 24 Декабря 2022
    Взрывной циклон в США и Канаде: не менее 9 погибших, более миллиона без электричества при минусовых температурах
    adv_15 ar_middle_wwh
    adv_16 ar_middle_yandex
    adv_17 ar_middle_mobile_yandex
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    06:00 Десятки людей стали жертвами зимней бури в США
    05:52 Прогноз погоды на 25 декабря: прохладно, дожди
    03:46 В Израиль из Боснии и Герцеговины доставлен израильтянин, обвиняемый в крупном мошенничестве
    22:25 СМИ: террорист Абдалла Баргути согласился продолжить отбытие пожизненного заключения в иорданской тюрьме
    21:17 "Кешет": Нетаниягу намерен предложить Эдельштейну пост главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне
    20:56 Умер солист британской электронной группы Faithless Макси Джаз
    19:53 Умер гендиректор "Адмиралтейских верфей", одного из старейших судостроительных предприятий РФ
    18:25 Число погибших в результате обстрела Херсона армией РФ возросло до 10 человек
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5