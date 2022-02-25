Мэр Киева: ситуация угрожающая, город готовится к российскому вторжению

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о развертывании в городе территориальной обороны накануне российского наступления на столицу Украины, пишет УНИАН.

"Ситуация сейчас для Киева – без преувеличения – угрожающая. Следующая ночь, под утро, будет очень сложной. Российские войска вплотную к столице. Обезвреживают военные и правоохранители в городе диверсионные группы", - сообщил мэр.

По словам Кличко, в Киеве взяты под охрану и особый контроль мосты. На них дежурит военная техника и бойцы вооруженных сил.

Также оборудуют блокпосты не только на основных въездах в город, но и устанавливают блоки, перекрывающие движение, возле стратегических объектов в украинской столице.

Для обороны города уже полностью укомплектована 112 бригада территориальной обороны Киева.

"Я благодарю жителей города за их готовность встать на защиту столицы и страны вместе с другими подразделениями Вооруженных сил и силами правопорядка", - добавил Кличко.

Он также призвал киевлян обращать внимание на метки, нанесенные на здания краской и предназначенные для корректировки вражеского огня. Жителям высотных зданий рекомендовано срочно проверить крыши для возможного обнаружения таких меток.

Около 20:30 были зафиксированы пять взрывов с интервалом в 3-5 минут у теплоэлектростанции ТЭЦ-6. Одновременно в соцсетях появились сообщения о звуках взрывов в киевском районе Троещина – он находится рядом с ТЭЦ-6.