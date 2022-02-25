СМИ: Зеленский попросил Беннета стать посредником в переговорах с Путиным
Согласно сообщениям израильских СМИ, президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой стать посредником на переговорах между Киевом и Москвой.
Пока ни Иерусалим, ни Киев не комментируют эти сообщения.
Ранее МИД России сообщил, что Киев предложил обсудить вопрос о переговорах с Москвой в субботу, 26 января. Однако пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров это опроверг и заявил, что консультации о времени и месте переговоров ведутся прямо сейчас.
Cоветник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский готов обсудить с Путиным нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности.
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// NEWSru.co.il // В мире // 25 февраля 2022
МИД РФ: Киев предложил обсудить вопрос о переговорах с Москвой в субботу
МИД РФ: Киев предложил обсудить вопрос о переговорах с Москвой в субботу