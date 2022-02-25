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NEWSru.co.il :: В мире25 февраля 2022 г., 22:59

СМИ: Зеленский попросил Беннета стать посредником в переговорах с Путиным

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СМИ: Зеленский попросил Беннета стать посредником в переговорах с Путиным

Согласно сообщениям израильских СМИ, президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой стать посредником на переговорах между Киевом и Москвой.

Пока ни Иерусалим, ни Киев не комментируют эти сообщения.

Ранее МИД России сообщил, что Киев предложил обсудить вопрос о переговорах с Москвой в субботу, 26 января. Однако пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров это опроверг и заявил, что консультации о времени и месте переговоров ведутся прямо сейчас.

Cоветник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский готов обсудить с Путиным нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности.


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МИД РФ: Киев предложил обсудить вопрос о переговорах с Москвой в субботу

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