Стрельба в Гейдельберге, погибла студентка

23-летняя студентка погибла и еще три человека получили ранения, когда 18-летний студент открыл стрельбу в одной из аудиторий Гейдельбергского университета на юго-западе Германии. После этого юноша покончил с собой.

О мотивах убийцы, жителя города Мангейм, ничего не известно. Полиция сообщает, что несколько дней назад он приобрел двуствольное ружье и многозарядное стрелковое оружие в одной из соседних стран. Права на ношение оружия у него не было.

Незадолго до того, как открыть огонь, он направил одному из своих знакомых сообщение через мессенджер WhatsApp о том, что людей необходимо покарать. Он также завещал развеять его прах в море.