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NEWSru.co.il :: В мире25 января 2022 г., 09:38

Стрельба в Гейдельберге, погибла студентка

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Стрельба в Гейдельберге, погибла студентка

23-летняя студентка погибла и еще три человека получили ранения, когда 18-летний студент открыл стрельбу в одной из аудиторий Гейдельбергского университета на юго-западе Германии. После этого юноша покончил с собой.

О мотивах убийцы, жителя города Мангейм, ничего не известно. Полиция сообщает, что несколько дней назад он приобрел двуствольное ружье и многозарядное стрелковое оружие в одной из соседних стран. Права на ношение оружия у него не было.

Незадолго до того, как открыть огонь, он направил одному из своих знакомых сообщение через мессенджер WhatsApp о том, что людей необходимо покарать. Он также завещал развеять его прах в море.


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Стрельба в Гейдельбергском университете в Германии, есть пострадавшие

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