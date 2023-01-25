В поезде на севере Германии преступник с ножом убил двух пассажиров и ранил пятерых

В поезде, следовавшем из Киля в Гамбург, мужчина с ножом убил двух пассажиров и ранил еще пятерых. Об этом пишет издание Berliner Zeitung со ссылкой на министра внутренних дел земли Шлезвиг-Гольштейн Сабину Зюттерлин-Ваак.

ЧП произошло около 15:00 по местному времени, когда поезд подъезжал к Брокштедту.

Нападавший задержан полицейскими. В следственных органах отмечают, что мотивы действий преступника пока неясны.

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При этом издание Bild написало, что задержанный мужчина является выходцем из Сирии, имеющим разрешение на временное пребывание в Германии. Издание также сообщает, что во время ареста он нанес себе ножевые ранения и был доставлен в больницу, где находится под охраной полиции.