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    В мире

    Правительство Германии официально объявило об отправке в Украину танков Leopard 2

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    Правительство Германии официально объявило об отправке в Украину танков Leopard 2
    AP Photo/Mindaugas Kulbis

    В среду, 25 января, как и ожидалось, канцлер Германии Олаф Шольф официально объявил на заседании кабинета министров, что Берлин отправит в Украину одну танковую роту из 14 танков Leopard 2.

    Также объявлено, что Германия разрешает другим странам реэкспорт Украине немецких танков. Ранее власти Польши и Финляндии обращались к Берлину с просьбой дать им разрешение передать Украине танки немецкого производства.

    Немецкие танки могут отправить в Украину также Дания, Нидерланды и Испания.

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    Шольц также сообщил, что в ближайшее время начнется обучение украинских военнослужащих в Германии.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал решение немецкого правительства следующим образом: "Это крайне опасное решение выводит конфликт на новый уровень противостояния и идет вразрез с заявлениями немецких политиков, уверявших в своем нежелании быть втянутыми в конфронтацию".

    Канцлер Германии в ответ опубликовал заявление, в котором подчеркивается, что члены NATO не намерены вступать в войну с Россией.

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    Накануне американские СМИ сообщали, что администрация Байдена склоняется к тому, чтобы передать Украине некоторое количество танков Abrams M1. По данным СМИ, Байден может принять это решение вопреки рекомендации Пентагона, поскольку Германия намерена передать Украине свои Leopard 2, однако опасается реакции России и поэтому не хочет быть первым государством, поставляющим Украине танки.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 24 Января 2023
    СМИ: администрация Байдена может передать Украине танки Abrams M1
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