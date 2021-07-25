Обрушение жилого комплекса во Флориде: идентифицированы все 97 погибших, названо имя последней пропавшей без вести

После того, как департамент пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд объявил о прекращении поисков человеческих останков в развалинах многоэтажного жилого комплекса Champlain Towers в Серфсайде, около Майами-Бич (штат Флорида), было объявлено, что идентифицированы все 97 найденных тел.

Также названо имя последней вероятной жертвы, пока считающейся пропавшей без вести: это 54-летняя Эстель Хедайя, местонахождение которой неизвестно с 24 июня. Судя по имеющей информации, в момент обрушения она находилась в здании Champlain Towers.

Опубликованы имена 94 погибших (имена троих не разрешены к публикации их родственниками).

ИМЕНА ПОГИБШИХ:



1. Стейси Доу Фенг (54)

2. Антонио Лозано (83)

3. Глэдис Лозано (79)

4. Мануэль ЛаФонт (54)

5. Леон Оливкович (80)

6. Кристина Беатрис Эльвира (74)

7. Луис Андрес Бермудес (26)

8. Ана Ортис (46)

9. Фрэнк Клейман (55)

10. Джей Клейман (52)

11. Михаэль Давид Альтман (50)

12. Хильда Норьега (92)

13. Андреас Гианнитсопулос (21)

14. Анаэли Родригес (42)

15. Маркус Джозеф Гуара (52)

16. Люсия Гуара (10)

17. Эмма Гуара (4)

18. Бонни Эпштейн (56)

19. Дэвид Эпштейн (58)

20. Клаудио Боннфой (85)

21. Мария Обиас-Боннфой (69)

22. Магали Елена Дельгадо (80)

23. Гонсало Торре (81)

24. Грасиела Каттаросси (48)

25. Андреа Каттаросси (56)

26. Джино Каттаросси (89)

27. Цви Айнсворт (68)

28. Ингрид Айнсворт (66)

29. Нэнси Кресс Левин (76)

30. Фрэнсис Фернандес (67)

31. Саймон Сегал (80)

32. Хуан Альберто Мора-младший (32)

33. Хуан Альберто Мора-старший (80)

34. Руслан Манаширов (36)

35. Харольд Розенберг (52)

36. Глория Мачадо (71)

37. София Лопес Морейра (36)

38. Луис Петтенджилл (36)

39. Луис Петтенджилл Лопес Морейра (3)

40. Анна-София Петтенджилл Лопес Морейра (6)

41. Алексия-Мария Петтенджилл Лопес Морейра (9)

42. Гэри Коэн (58)

43. Элани Лиа Сабино (71)

44. Хулио Цесар Веласкес (66)

45. Анджела Веласкес (60)

46. Эдгар Гонсалес (42)

47. Мария Габриэла Каму Фонт (64)

48. Альфредо Леоне (48)

49. Лоренцо Де Оливьера Леоне (5)

50. Мария Торре (76)

51. Оресме Гиль Гуэрра (60)

52. Ричард Ровероса (60)

53. Мигель Пасос (55)

54. Дебора Берездивин (21)

55. Бенни Вейц (31)

56. Луис Садовник (28)

57. Марина Рестрепо Азен (76)

58. Ана Мора (70)

59. Николь Лангесфельд (26)

60. Лейди Ванесса Луна Виллальба (23)

61. Илан Найбриф (21)

62. Мария Тереза Ровироса (58)

63. Беатрис Родригес Гуэрра (52)

64. Фабиан Нунес (57)

65. Николь Доун Дюран (43)

66. Джудит Шпигель (65)

67. Арнольд Ноткин (87)

68. Лайза Розенберг (27)

69. Каталина Гомес Рамирес (45)

70. Кэсси Билледо Страттон (40)

71. Маргарита Веласкес Белло (68)

72. Раймонд Ургеллес (61)

73. Мерседес Фуэнтес Ургеллес (61)

74. Мойзес Родан Бриф (28)

75. Андрес Левин (26)

76. Луис Барт Тобар (51)

77. Валерия Барт (14)

78. Мария Попа (79)

80. Михай Радулеску (82)

81. Брэд Коэн (51)

82. Тереза Веласкес (36)

83. Анастасия Громова (24)

84. Габриэла Камю (64)

85. Мигель Кауфман (65)

86. Симон Сегал (80)

87. Мария Ноткин (81)

88. Мишель Анна Пасос (23)

89. Роза Саез (70)

90. Елена Блассер (64)

91. Линда Марч (58)

92. Айшани Гиа Патель (1)

92. Бхавна Патель (36)

93. Вишай Патель (42)

94. Ричард Аугустин (77)

95. Пятилетний ребенок (идентифицирован, имя не публикуется по просьбе семьи)

96. Семилетний ребенок (идентифицирован, имя не публикуется по просьбе семьи)

97. 44-летний погибший (идентифицирован, имя не публикуется по просьбе семьи)



Известно, что среди погибших есть граждане США, Израиля, Австралии, Аргентины, Парагвая, Уругвая, Венесуэлы, Колумбии, Чили, Пуэрто-Рико, Кубы, Великобритании, Канады.

Причина обрушения одного из трех секторов жилого комплекса Champlain Towers, расположенного неподалеку от побережья, остается пока невыясненной. Дом был построен 40 лет назад и требовал ремонта. Недавно проводились проверки его состояния, выявившие определенные проблемы. Но произошло ли обрушение исключительно по техническим причинам, неизвестно.

Согласно опубликованным данным, еще в 2018 году после инженерной проверки был сделан вывод, что еще при строительстве Champlain Towers были допущены "серьезные просчеты". В частности, речь шла о проблемах с водостоком.

Власти штата Флорида проводят расследование.